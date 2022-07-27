Bilecik Belediyesi'nde rüşvet soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.



Olayla ilgili Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede; görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin'in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



SELÇUK ERDAĞI'NIN, KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİ İSTENDİ



İddianamede, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'inin Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı hakkında resmi bir görevlendirmede bulunmadığını söylediği ancak Erdağı'nın kamu görevlisi olarak kabul edilmesi istenerek, "Her ne kadar şüpheli Semih Şahin'in alınan beyanında şüpheli Selçuk Erdağı'nın başkan danışmanı olarak resmi bir görevlendirilmesi olmadığını beyan etmiş ise de Erdağı'nın fiilen danışmanlık görevini yerine getirdiği ve bu kapsamda kamu görevi icra ettiği, bu nedenle statüsünün kamu görevlisi olarak kabulü gerekmektedir. Kamera kayıtları, beyanlar ve arama el koyma işlemi ve dijital imaj incelemeleri sonucu elde edilen bilgiler, tüm belediye çalışanları ve belediye ile işi olanların şüpheliyle görüşmeleri ve onun bilgisi veya talimatları kapsamında hareket etmeleri şüphelinin bu konumunu ve statüsünü doğrulamaktadır" denildi.



200 BİN DOLAR NAKİT, 130 BİN DOLAR BEDELLİ SENET



Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da bedelli senet karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla Semih Şahin ile Selçuk Erdağı'nın 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezasının istendiği iddianamede şu ifadelere yer verildi;



​"Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk Erdağı'nın müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları, Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin dolar nakit para ve 130 bin dolar bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası, 19/01/2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2 maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."