Bilim ve Sanat Vakfı devredildi

Bilim ve Sanat Vakfı'nı kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetecek.



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla Marmara Ünivesitesi'ne bırakıldığı belirtildi.

Bilim ve Sanat Vakfı'nın yasa gereği kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceği vurgulandı.

Gerçekleşen uygulamanın bir kayyum ataması olmadığının da vurgulandığı açıklamada, "Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir" denildi.