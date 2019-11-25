Bodrum'da fırtına etkisini gösterdi: Deniz seferleri iptal oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan rüzgar deniz seferlerini aksattı.



Bodrum’da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle deniz seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrum-İstanköy ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.



Bodrum belediyesi ve liman başkanlığı, balıkçıları ve yat sahiplerini liman dışına çıkma-maları için sık sık uyardı. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.

