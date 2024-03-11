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Boğazına et takılan müşteriyi garson kurtardı

Ankara’da bir restoranda yemek yiyen müşterinin boğazına et parçası takıldı. Boğulma tehlikesi geçiren müşteri, durumu fark eden garsonun heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Boğazına et takılan müşteriyi garson kurtardı

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’da boğazına et takılan müşteriyi garson kurtardı.

Olay Ulus’taki bir restoranda yaşandı. Yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, tehlikesi geçirdi.

Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti.

Garson, heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.

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