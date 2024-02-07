Bolu’da AK Parti binası önünde şüpheli paket paniği

Bolu’da AK Parti İl Başkanlığı önünde gece saat 03.00 sıralarında şüpheli paket paniği yaşandı.
Paketi fark edenlerin polise haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı.
Gelen uzman ekip, paketi fünye ile patlattı. Kapının camları kırılırken, paketten çöp çıktı.
Paketi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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