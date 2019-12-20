Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mahmut Alp idaresindeki hafif ticari araç, Bolu'da Köroğlu Park mevkisinde bulunan acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan Ali Kayaoğlu'nun kullandığı taksiyle çarpıştı.



Hafif ticari aracın sürücüsüyle yanındaki Ferhat Bıçak yaralandı, taksi sürücüsü ise kaza yerinde hayatını kaybetti.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Kayaoğlu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.