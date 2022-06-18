Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan Bedri Nuri Ş. (56), kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Bedri Nuri Ş.'yi vuran M.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haberler - DHA 18.06.2022 - 08:55

Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu

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'de kendisinden borcunu istediği için arkadaşını vuran şüpheli gözaltına alındı.

Saat 23.30 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine giden otomobilin sürücüsü Bedri Nuri Ş., silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

Kalçasından vurulduğu anlaşılan yaralı tedaviye alınırken, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Bedri Nuri Ş. ifadesinde, borçlu olduğu arkadaşı M.K. ile Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde otomobil ile seyahat ettikleri sırada tartıştıklarını, arka koltukta oturan M.K.'nın kendisine ateş ettikten sonra araçtan inerek kaçtığını söyledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'yı Kartepe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 

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