Bugün motokuryeler çalışıyor mu, motokurye yasağı var mı? Vali Yerlikaya açıkladı

Motokurye yasağının sürüp sürmediğine yönelik sorgulamalar araştırılıyor. İstanbul'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve kar yağışının artması nedeniyle motokuryeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Valilikten yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte ayrıntılar.



MOTOKURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen ZORUNLU OLMADIKÇA trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor." ifadelerine yer verdi.



Buna göre; 7 Şubat tarihinde motokuryeler kendi can güvenlikleri için çalışamayacak.

Kıymetli Hemşehrilerim,#İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor❄️



⚠️Lütfen ZORUNLU OLMADIKÇA trafiğe çıkmayalım❗️



⚠️Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️



⛔️ Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor ❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/kfxHRQXNLl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023