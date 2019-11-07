Bülent Arınç’tan “KHK faciadır” sözleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.



Konferans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç, 'KHK faciadır' açıklamasına yönelik eleştirilerle ilgili konuştu.



Açıklamasının içinden bir cümlenin alınarak istismar edildiğini savunan Arınç, özetle şu ifadeleri kullandı:



Evet 'KHK faciadır' cümlesi var ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir. Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum.



Benim tek bir amacım vardı; KHK sonuçları. 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu; hükümetimiz, Cumhurbaşkanı'mız doğru bir iş yaptı, olağanüstü hal ilan edildi.



OHAL çok doğru, KHK çok doğru; ama bu örgütle irtibatı olup, olmadığı yargılandıktan sonra yargı kararıyla beraat etmiş insanların da 'terörist' yaftasından kurtulmaları lazım.



İyi niyetli eleştiride bulunanlara teşekkür ediyorum; ama bunun üzerinden şahsıma karşı Cumhurbaşkanı'mıza karşı 15 Temmuz'a karşı birtakım şeyler üreten kötü niyetlileri da Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada boğuşacak halim yok, öbür tarafta hepsinin yakalarına sadece ben değil belki mağdurların tamamı da yapışacaktır.”