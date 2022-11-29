Bursa'da 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, sanatçı Tarkan'ın kuzeni Halis Tevetoğlu'nun aralarında olduğu 3 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan 34 TC3120 plakalı bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil çarptı.



Kazada Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Durumu ağır olan Kahraman Kepenek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halis Tevetoğlu ve kaza sırasında yanında olan diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.