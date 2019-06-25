Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'nda 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonrası dairede yangın çıkması nedeniyle apartmanı dumanlar sardı.
Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca doğalgaz dağıtım firması ekiplerine de bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Doğalgaz ekipleri de binadaki gaz akışını kesti.
Patlama ve yangın, daire hasara neden oldu.