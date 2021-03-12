Bursa'da dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereyi kirlettiği belirlenen hayvan çiftliğinin sahiplerine 288 bin 385 TL ceza kesildi.

DHA 12.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 17:07

Bursa'da dereyi kirleten çiftliğe 288 bin TL ceza

İlişkili Haberler

2020'de çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

2020'de çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon liraya yakın ceza

Çevreyi kirleten tesislere 243 milyon liraya yakın ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ile Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hayvan çiftliğinin dereyi kirlettiği tespit edildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çiftlikte yapılan incelemede, işletmenin atık sularının, borular ve açılan kanalla dereye boşaltıldığı belirlendi.

Çiftlik sahiplerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 'çevreyi kasten kirletmekten' 288 bin 385 TL ceza uygulandı.

VİDEO: CANLI YAYINDA TALİHSİZ KAZA

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...