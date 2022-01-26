Bursa'da feci kaza: 3 ölü

Bursa'da Uğur Çalışkan (35) idaresindeki otomobil, Mudanya ilçesi Güzelyalı ışıklı kavşağında Yusuf Karademir'in (31) kullandığı pikapla çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.



Sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.