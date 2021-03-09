Bursa'da 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi (Piyasa değeri 150 bin lira)

Bursa'da yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak olarak üretip, sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın evi ile çiftliğinde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi.

DHA 09.03.2021 - 13:34

Bursa'da 'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi (Piyasa değeri 150 bin lira)

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak şekilde üreterek, sosyal medya üzerinden sattığı yönünde ihbar aldı. 

EVE VE ÇİFTLİĞE BASKIN YAPILDI

A.A.’nın evi ile çiftliğine Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 150 BİN LİRA

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 11 yetişkin, 12 yavru ‘Maltese Terrier’ cinsi 23 köpek ele geçirildi.

Köpekler, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.A. gözaltına alındı.

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