Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesin Vakıf Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatısı çöken tesisteki alevleri söndürmek için iş makineleri de kullanıldı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.



Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.