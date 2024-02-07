Bursa’daki vahşet evine ilişkin dava başladı: “Yaralıyken günlerce cinsel istismarda bulundu”

SADECE CİNAYET VE YARALAMA SUÇUNU KABUL ETTİ



Duruşmada ifade veren İlyas Sarıkaya ise Fatma O. ile uyuşturucu almak için beklerken tanıştıklarını söyledi.



Cinayet ve yaralama suçlamalarını kabul eden Sarıkaya, diğer suçlamaları reddetti.

Sarıkaya, ifadesinde şunları anlattı:



“Kendisi ailesiyle tartıştığı için evine gitmeyip 2 ay boyunca bizde kaldı. Onunla evlenmeye karar verdik. Bir ara sokağa çıkınca arkadaşım olan Recep ile karşılaştım. Durumunun iyi olmadığını söyleyince evime çağırdım. Birlikte yaşamaya başladık. Her gün uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu alacak paramız bitince Fatma, evimizde olan antika halıları eski eşini arayıp eve çağırarak 2 bin liraya sattık.



Recep Fatma'ya ‘Sana hastayım’ diye mesaj atmış. Olay günü sabah kalktığımda, Fatma ile Recep'in seslerini duydum. Uygunsuz vaziyette gördüm kendilerini. ‘Bana bunu nasıl yaparsın?’ diyerek Recep’e çıkıştım. Kendisi ise ‘Ben sana bunu yapmam. İnanmıyorsan sık’ dedi. Bunun üzerine Recep’e 2 el Fatma’ya 3-4 kez ateş ettim.



Bir süre sonra nefes aldığını anladım. Bana ölmüş numarası yapmış. Kendisine, ‘Polis ve ambulansı arayayım’ dedim. İstemedi. Ardından, 'Bu işe seni ben soktum, ben çıkartacağım. Sana yardım edeceğim. Cesedi de aldıracağım. Merak etme' şeklinde konuştu.