Büyükada'da atlarda salgın şüphesi

İstanbul Büyükada'da faytonlarda çalıştırılan atlarda bulaşıcı ruam hastalığı görüldüğü iddiası üzerine yetkili makamlara bilgi verildi.



Tarım İl Müdürlüğü ekipleri incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Henüz laboratuvar sonuçlarının çıkmadığı öğrenildi.

Ada sakinleri, hem ruam hastalığıyla hem de ormanlık alanda açılan iki büyük çukurla ilgili açıklama yapılmasını bekliyor.

Ruam; atlarda görülebildiği gibi insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Solunum zorluğu, burunda kanama ve akıntı, çabuk yorulma, hızlı zayıflama hastalığın belirtileri arasında.