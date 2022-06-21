Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı

İstanbul Büyükçekmece'de bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 00:23

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı

'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

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