Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında bekçilik yapan N.T. (43), jandarmayı arayıp sabah işe geldiğinde görevi devralacağı gece bekçisi Ş.A.'nın (50) kulübede elleri ve ayakları iple bağlı, ağzının bantla kapatılmış olduğunu bildirdi.

Faaliyette olmayan fabrikada inceleme yapan jandarma ekipleri, Ş.A.'nın ifadesine başvurdu. Ş.A. ifadesinde, gece fabrikaya gelen iki kişinin kendisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra ağzını bantladıktan fabrikadan hırsızlık yaptıklarını belirtti.



Fabrikadan 40 bin lira değerinde bakır elektrik kablosu çalındığını belirleyen jandarma, kabloların kesildiği yerlerde bekçilerin parmak izlerini tespit etti. Yeniden sorguya alınan bekçiler suçlarını itiraf etti.



Bekçilerden N.T.'nin ifadesinde, satmak üzere kabloları kesip götürdüklerini, gasp süsü vererek Ş.A.'nın ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp ağzını bantla kapattığını, sabah da jandarmayı aradığını söylediği öğrenildi.



Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.