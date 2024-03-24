Cami avlusunda köpek saldırısı | Pitbull iki çocuğu yaraladı

Bağırışları duyan mahalleli, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı.



Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemer ile başı bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





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