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Cami avlusunda köpek saldırısı | Pitbull iki çocuğu yaraladı

Bursa'da cami avlusunda oynayan iki çocuk pitbull cinsi başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Biri elinden diğeri kasığından yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Cami avlusunda köpek saldırısı | Pitbull iki çocuğu yaraladı

'da saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı. 

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Tekke Camii’nin avlusunda meydana geldi. Teravih namazı sonrası arkadaşlarıyla sohbet eden E.Y. (14) ile A.İ.(13), bir süre sonra caminin avlusuna giderek oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra cami avlusuna gelen pitbull cinsi başıboş köpek, çocuklara saldırdı. Saldırıda E.Y. elinden, A.İ. ise kasığından yaralandı.

Cami avlusunda köpek saldırısı | Pitbull iki çocuğu yaraladı - 1

Bağırışları duyan mahalleli, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı.

Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemer ile başı bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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