İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki Ertuğrulgazi Camii'nde boşandığı eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Ö.K., eski kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıktı.
İntihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
İntihar girişiminde bulunan şahıs, polisin yaklaşık iki saat süren ikna çabaları sonrasında intihardan vazgeçti ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.