Camiler tüm vakitlerde açık olacak

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 20:24 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 01:13
Son dakika haberi! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.