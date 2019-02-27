Temeli 6 Ağustos 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Çamlıca Camii'nin açılışı için geri sayım başladı.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, camiden ilk ezan sesinin 7 Mart'taki Regaip Kandili'nde yükselmesi bekleniyor. Sabah namazıyla ibadete açılacak camide akşam da mevlit okunacak.
İnşaat işleminin tamamlandığı camide peyzaj çalışmalarının sürdüğünü dile getiren İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "İbadethane 7 Mart'ta kapılarıı açacak. Müze projesi ise ilerleyen dönemde faaliyete geçecek. Cumhurbaşkanımızın 7 Mart'ta teşrif edip etmeyeceği konsunda bize ulaşan bilgi yok." dedi.
Çamlıca Camii'nin özellikleri:
- Toplam maliyeti 135 milyon lira
- 37 binden fazla kişi ibadet edebilecek
- 3 bin 500 araç kapasiteli otoparka sahip
- 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip
Kubbe kemerlerinin iç kısmına 220 metre boyunda 'Fetih Suresi' takıldı
- Dev ana kubbesi 72 metre yüksekliğinde, 35 metre çapında; caminin 6 minaresi var
- Bir afet anında, kapalı alanlarıyla 100 bin kişiyi barıdırabilecek...