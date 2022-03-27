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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Togo bayraklı 'Gelibolu' isimli demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 13:53

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı ''Gelibolu'' isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Boğazı'nın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğaz'dan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

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