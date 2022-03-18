Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri: Her yeri simgelerle dolu

1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girecek. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.

Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte açılacak.



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girecek.

Köprünün kuleleri kırmızı beyaz renklerde...

'SİMGELERİN KÖPRÜSÜ'

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Köprü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine Çanakkale Savaşı’na ve Cumhuriyet'e ilişkin şifreler barındırıyor.

YÜZÜNCÜ YILI SİMGELİYOR

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü simgeliyor.

3.18 VURGUSU

318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini (3.18) sembolize ediyor.

KULELERDE BAYRAĞIMIZIN RENKLERİ



Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşacak kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Çanakkale Cephesi'nde sırtına aldığı büyük top mermisinin İngiliz zırhlısı "Ocean"ı batırmasıyla Osmanlı ordusunun savaşları kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı

SEYİT ONBAŞI AYRINTISI

Köprünün kulelerinin tepesinde Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen, top mermisi figürü yer alacak. 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kulelerin uzunluğu 334 metreye kadar çıkacak. 'TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN' KAHRAMAN

Köprü ile birlikte yapılan viyadüklerdeki Şehitler Abise'si ayrıntısı...

VİYADÜKLER ZAFER ANITI'NI SİMGELİYOR



Başka bir ayrıntı ise viyadüklerin Çanakkale Şehitler Abidesi’ni yansıtması. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

Köprünün toplam uzunluğu 4608 kilometre. Rakamları tek tek toplayınca ortaya 18 rakamının çıkması da dikkat çekiyor.

KABLOLAR DÜNYA'NIN ÇEVRESİNİ 4 KEZ DÖNEBİLİR

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.