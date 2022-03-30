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Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen lodos nedeniyle iptal edildi. Yarınki seferlerin bazıları, cuma günü olanların ise hepsinin iptal edildiği duyuruldu.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 18:49

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'nin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos uyarısının ardından Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki birçok feribot seferini iptal etti. Firmadan yapılan duyuruda, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında yalnızca Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 11.00 feribot seferleri yapılacak. Bu hattaki 1 Nisan tarihli bütün tarifeli seferler de iptal edildi.

Bozcaada-Geyikli hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 18.00'deki feribot seferleri yapılacak. Bu hatta da 1 Nisan tarihli tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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