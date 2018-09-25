Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası, kalp masajı ve suni solunum yapılarak kurtarıldı.



Göcek Mahallesi'nden denize açılanlar, denizin üstünde hareketsiz bir kaplumbağa gördü. Nefes almadığı anlaşılan kaplumbağa, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi.



Durumun bildirilmesi üzerine Göcek'e gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yeşil deniz kaplumbağasının nefes alabilmesi için kalp masajı uygulayarak, suni solunum yaptı.



Nefes almaya başlayan kaplumbağa daha sonra tedavisinin devam edeceği Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kaplumbağayı yaşatmak için müdahalelerinin devam ettiğini söyledi.



Yeşil deniz kaplumbağasının ağlara takılmış olabileceğini ifade eden Kaska, "Kurtulmak için tüm nefesini kullanıp boğulduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu gibi olaylardan 72 saate kadar suni solunum ve kalp masajı yapılarak ayılabiliyorlar. Bulunan kaplumbağa da hala yaşama şansına sahip" dedi.