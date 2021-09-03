Caretta katliamında iki otele 482 bin lira ceza

Antalya Belek'te 62 yavru deniz kaplumbağası, bir otelin kumsala inşa ettiği yürüme bandı altında kalarak ölmüştü.



Başka bir otelin yürüme bandı altında kalan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda kurtarıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her iki olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

''Biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği'' gerekçesiyle iki otele 482 bin 790 lira ceza uygulandı.



AHŞAP BARİYERLER OLUŞTURULACAK

Bakanlık bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kaplumbağa yuvalarının etrafını ahşap bariyerlerle kapatacak.