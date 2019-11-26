Çarşaflı kadına hakaret iddiasında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2019'da Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan müşteki Gizem K.'nin (23) kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Gizem K. ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, müşteki, olay günü Eminönü İskelesi'nden vapura bineceği sırada Emine Ayfer T.'nin (71) yanından geçerken kendisine hitaben, "Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?" dediğini, ayrıca yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu ve tekrar aynı şekilde söylemlerde bulunduğunu anlattı. Gizem K., şüpheliye cevap vermediğini ve 155'i arayarak olayı bildirdiğini dile getirdi.



Şüpheli Emine Ayfer T. ise ifadesinde, şikayetçi Gizem K.'nin kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de "Ne oluyor, Arabistan'da mı yaşıyorsunuz?" dediğini, müştekiyi Arap sandığını ve darbetmediğini iddia etti. Şüpheli, kendisine iftira attığı için kendisinin de Gizem K.'den şikayetçi olduğunu dile getirdi.



Güvenlik kamerası kayıtlarına da ver verilen iddianamede, görüntülerde vapurun turnike bölümüne iki kişinin 3 saniye ara ile geldikleri, videonun 20. saniyesinde şüphelinin müşteki Gizem K.'ye sağ elinde bulunan poşet ile temas ettiği, videonun 25. saniyesinde her iki kişinin de görüntüden çıktığı kaydedildi.



Müşteki ile şüpheli arasında önceye dayalı herhangi bir irtibat ve husumet bulunmadığı belirtilen iddianamede, müşteki ve şüphelinin beyanlarına göre şüphelinin müştekiye hitaben ''Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz. Bu ülkede işiniz ne?'' şeklinde söylemlerde bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.



İddianamede, bu nedenlerle şüpheli Emine Ayfer T.'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

