Çavuşoğlu: Mariupol'de camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuştu.



Çavuşoğlu, "Diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"CAMİYE SIĞINAN TÜRKLERLE İLGİLİ TEMAS SAĞLIYORUZ"

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu tahliye çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız."

"YAPTIRIMLAR SORUNU ÇÖZMEZ"

Türkiye'nin yaptırımlarla ilgili tutumu hakkında soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Örneğin hava sahasının kapatılması. Montrö anlaşmasına göre kapatamayız. Hukuki bir yükümlülük. Yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

"BAZI KONULARDA TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN"

"Barış umudu görüyor musunuz" sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Kendi aralarında ciddi müzakere devam ediyor. Tarafsız bir ülke olarak her iki tarafın güvendiği bir ülkeyiz. NATO üyeliği olsun, tarafsızlık politikası olsun, statü konuları var. Bazı konularda anlaşmanın yakın olduğunu görüyoruz. Bazı konular silah altında değil, silahların sustuğu ortamda müzakere edilmesi lazım. Barışla sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bazı konularda gelişme olduğu için Putin olumlu gelişme var demiştir. "

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