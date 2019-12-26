Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ceyhan ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için 26 Aralık 2019 Perşembe eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.