Cezaevinden izinli çıktı, annesine kabusu yaşattı

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan biri, annesini döverek, evin eşyalarını dağıttı. Kömürlüğe saklanan kişi, polislere de bıçak çekti. Oğlu gözaltına alınan kadın, "Beni ölümle tehdit ediyor" dedi.

DHA 03.06.2021 - 10:03

Cezaevinden izinli çıktı, annesine kabusu yaşattı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında cezaevinden izinli çıkan ve eve alkollü olarak gelen O.S. (35), bilinmeyen nedenle annesi S.S.’ye bağırmaya başladı.

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.

Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu’na teslim edildi.

''BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR''

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.

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