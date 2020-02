CHP Grup Başkanvekili Özel: MGK kararında imzası varsa gereğini yapması gerekirdi

Siyasi anket sonuçlarına göre üstünlüğün muhalefette olduğunu, iktidarın oy oranının yüzde 40'ı bulamaz hale geldiğini öne süren Özel, muhalefetin psikolojik üstünlüğünün, iktidarın Meclis'teki grup toplantısını salı günü yerine muhalefetin eleştirilerini dinleyerek çarşamba günü gerçekleştirme noktasına getirdiğini savundu.



İktidarın, "bir televizyon kanalının CHP'ye husumetle algı operasyonu için hazırladığı videoya sığınacak durumda olduğunu" ileri süren Özel, "Eğer ülkenin Cumhurbaşkanı bir özel televizyon kanalının VTR'lerini ana muhalefet partisini eleştirmek, cevap vermek için kullanıyorsa vay haline. Muhalefete muhalefet edenleri bir kenara not ediyoruz. Bu konuda karşımızdakilerin telaşı, suçluların telaşıdır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib ve Suriye meselesi konusundaki açıklamalarına da değinen Özel, CHP'nin, İdlib'deki 12 gözlem noktası ve askerlerin güvenliğinin sağlanması yönündeki tavsiyelerinin hükümet tarafından dinlenmediğini, Rusya'nın koordinatlarını verdiği Türk varlıklarının rejim tarafından vurulduğunu öne sürdü.



CHP'li Özel, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının, Suriye rejiminin kontrolünde kaldığını savunarak, "Her şehitten sonra dönüp 'bedelini ağır ödettik' denilmesini kabul etmiyor, reddediyoruz. Bedelini ne ile ödetirseniz ödetin, kamuoyuna bunu söylüyorsunuz ama gerçeklik nedir, ortada yok. Velev ki söylediğiniz her şey doğru, bir Mehmetçiğin tırnağı başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bir tek Mehmetçiğin hayatına milyon misliyle karşılık verseniz bizim bağrımız, anaların bağrı yanıyor. 'Mehmetçik neden orada şehit oluyor?' sorusu siyasetin sorusu değilse de vicdanların sorusudur." ifadelerini kullandı.



Özgür Özel, Suriye meselesinde diplomasinin kullanılmasını isteyerek, Mehmetçiklerin hayatını kaybetmesinin ve yurtlarına dönmeyecek yeni sığınmacıların Türkiye'ye gelişlerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.



"BERBEROĞLU'NA 'CASUS' DEMEK, HAYSİYET CELLATLIĞI"

Özgür Özel, AK Parti'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nın "fevkalade sakıncalı yönleri" bulunduğunu iddia etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem hakkında bazı iddiaları dile getirdiğini aktaran Özel, "İktidarın kontrolündeki mahkemenin dahi Berberoğlu'nu suçlayamadığını ve berat ettirdiğini; Berberoğlu'na 'casus' demenin, haysiyet cellatlığı olduğunu" söyledi.



Eren Erdem hakkındaki dosyanın ise Yargıtayda olduğunu anımsatan Özel, "Eren Erdem'in, hakkındaki suçlamalardan aklanma hakkını, ülkeyi yöneten kişi bizatihi kürsüden talimat vererek elinden almaktadır. Kaldı ki orada bahsedilen Kanaltürk ve Bugün gazetelerini ziyaret konusundaki yargılamadan Eren Erdem ve arkadaşları berat etmiştir." dedi.



"MERAK ETME SAYIN BAHÇELİ, EN BETER BİZ OLURDUK"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kemal Kılıçdaroğlu'na görev düşer miydi?" ifadesini kullandığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"FETÖ'nün hain darbe girişimi başarılı olsaydı, Kılıçdaroğlu idam edilmiş veya hapse atılmış olurdu. Merak etme Sayın Bahçeli, en beter biz olurduk. İdamı boylamayan, zindanı boylardı. Hepimizin anasından emdiği süt burnundan gelirdi ama biz CHP olarak; darbelerde genel başkanları hapse atılmış, malvarlığına el konulmuş, kapatılmış, il başkanları işkencelerden geçirilmiş, gençleri hapislerde çürütülmüş en ağır bedeli de biz orada öderdik."



Özel, Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi basın kuruluşlarına gönderilen yazılı açıklamasında, ülkücülerin sokağa çıkmasını istemediğini, daha sonra ise o gece şehit olanları ve tankların üzerine çıkanları övdüğünü söyledi.



Özel, dönemin MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in Kanaltürk ve Bugün gazetesine ziyaretine ilişkin açıklamalarının bulunduğu videoyu basın mensuplarına izleterek, "İttifak yaparsanız, korku ittifakının bileşeniyseniz, sizi barkovizyona yansıtmıyorlar. Siz FETÖ'cü değilsiniz. Aynı gün, aynı yerde, aynı sayıda muhalefet partisi mensuplarını da televizyonlarda, grup konuşmasında FETÖ'cü diye itham ediyorlar." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin, ne söz konusu MHP'lilere ne de kendi partililerine bu tür bir leke sürülmesini istemediğini vurguladı.



"TOLSTOY'A MERAK SARDI"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Tolstoy'a merak sardığını savunarak, yazarın, "Birine çamur atmadan önce düşün, ilk önce senin ellerin kirlenecek." sözlerini hatırlattı.



Özel, "Erdoğan, çamuru karşı tarafa atmadan önce iyi düşünün, çünkü çamuru tuttuğunuzda önce sizin elinize bulaşacak." dedi.



Erdoğan'ın, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sorular yönelttiğini anlatan Özel, MİT'in FETÖ konusunda sunum yaptığı ve Erdoğan'ın imzası bulunan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından gereken adımların atılmadığını ileri sürdü. Özel, "O MGK'nin gereğini yapsaydın, 12 yıl sonra bunlar darbe yapacak güce, siklete kavuşmamış olacaktı." diye konuştu.



CHP'nin, darbeyi darbe olarak nitelediğini vurgulayan Özel, "iktidarın önceden haber alarak gereğini yapmadığını ve bunu Allah'ın bir lütfu olarak görerek, 20 Temmuz OHAL'i ile bunu fırsata çevirdiğini" ileri sürdü.



Özel, Türkiye'de FETÖ konusunda 17-25 Aralık'ın milat olarak kabul edildiğini de söyleyerek, FETÖ'ye ilişkin bu tarihten önceki eylemler suç sayılmazken sonrasındaki eylemlerin suç sayılmasını eleştirdi.



"SENİN GENELKURMAY BAŞKANININ TEK İHRACI YOK"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sorular yönelttiğini de anımsatarak, şunları kaydetti:



"İlker Başbuğ, senin döneminde TSK'den kaç ihraç oldu? Cevap 32. Azdır, çoktur. İhraçlara da imza atmazdı bunlar. 'Alnı secdeye değen Müslüman komutanlar ihraç ediliyor.' derdi. Alnı secdeye değenlerin bombaları bu Meclis'e değdi sonra. Peki Necdet Özel'de kaç tane oldu? Sıfır. Kahraman Hulusi Akar döneminde kaç tane ihraç oldu? Sıfır. Seninki olanca FETÖ'cüyü başa getirdi. Senin Genelkurmay Başkanının, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili Genelkurmay Başkanı, tek ihracı yok. Terfi ettirdi. Beraber yürüdüler o yollarda. Hiç ayrılmadılar helikopterden inene kadar."



Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin, "Su uyur, Hulusi Akar, hep ileriye akar, ta başa kadar gelir. Başa geldi." ifadelerini kullandı.



"İMZALARI KEMAL BEY ATMIŞTIR"

Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bazı atama kararlarını basın mensuplarına göstererek, söz konusu kişilerin FETÖ'cü olduklarının ortaya çıktığını ve hapse atıldıklarını söyledi. Özel, "FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Bey atamıştır bunları ama altında Erdoğan'ın imzası var." ifadesini kullandı.



"GAZETECİNİN EDEBİ MÜSAADE ETMİYOR"

Özgür Özel, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlardan belediye başkanlarına ve evin içine kadar giden iddiaları..." şeklindeki söylemine ilişkin de şunları söyledi:



"Sizin terbiyeniz elvermiyor, ben de orada zorlanırım. Bir siyasi partinin liderinin, 'bir başka partinin liderinin yatak odasına kadar girmişler' lafını duymaktan utandık, söylemekten nasıl utanmadı bilmiyorum. CHP bu lafı Meclis'te söylese bu Meclis tarihinin en büyük kavgalarını yaşar, kim bilir aşağıda neler olur? Ama bu lafı, bu ülkenin başındaki kişi, siyasi muhatabına edebiliyor. Ama gazetecinin edebi, soruyu sormaya müsaade etmiyor."



Erdoğan'ın "CHP'de 6 danışmanın FETÖ'cü çıktığını belirttiğini" anlatan Özel, "6 danışman FETÖ'cü çıkınca bizim yatak odamıza girilmiş oluyorsa, senin 7 yaverinin 6 tanesi FETÖ'cü çıkınca, cümlenin devamını ben nasıl getireyim? Adam ensendeymiş... Bir de muhafazakar bir parti. Önce biraz ahlakı, temiz dili, siyasi nezaketi muhafaza edin. Küfürden kaçmıyorsun, en olmadık imaları yapmaktan utanmıyorsun. Küfürbaz nesil mi yetiştireceksin? Seni örnek alan küfürbaz olur." ifadelerini kullandı.



CHP'li Özel, "Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti konusunda, kendisi hakkındaki iddialara 'FETÖ kumpası' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Anası ne ki danası ne olsun, diye bir laf var. Memlekette başa gelen her türlü kötü şeyi 'FETÖ kumpası' diye açıklayan iktidarın, saraydaki danışmanı da bunu söylüyor." yanıtını verdi.