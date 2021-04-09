CHP il başkan yardımcısı Kemal Gülhan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" açıklamasını yaptı.



KEMAL GÜLHAN KİMDİR?

Kemal Gülhan, 1969 Bayburt doğudu. İlkokulu Üsküdar Çamlıca İlkokulu, Ortaokulu Kadıköy, Mervidenköy Ortaokulu, Liseyi Üsküdar Ticaret Lisesini bitirdikten sonra Mersin Üniversitesi İşletme Ön lisansı yaparak eğitimini tamamladı.

1999 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu. Evli ve iki çocuk babası olan Gülhan, bu firmada genel müdürlük görevini sürdürüyordu.



15 Ocak 2003 yılından itibaren CHP üyesi olan Gülhan Üsküdar’da ilçe yöneticiliği, ilçe saymanlığı, ilçe sekreterliği, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve kayyum atama görevlerinde bulundu. 2018-2020 döneminde STK’lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.



2019 yerel seçimlerinde 1. Bölge koordinasyonu, STK ve İl sandık güvenliği komisyonlarında görev aldı.

