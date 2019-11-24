CHP'den ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt

CHP’li bir ismin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter’dan bir açıklama yaptı.



Öztrak ‘’Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz’’ mesajını paylaşarak, ‘’Sarayın operasyonla milletimizin gerçek gündemini karatma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır. — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 24, 2019