CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı gündemine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarda bulundu.



İyi Parti ile devam eden ittifak görüşmelerine değinen Salıcı, "Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olması için görüşmeler yapılıyor. Şu anda planlanmış bir görüşme yok ama olabilir" dedi.

Salıcı, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olabilir. Tıkanıklıklar olabilir. İki saat sonra başka görüşme yapılır tıkanıklığın açıldığı görürsünüz. Bunlar bütün görüşmelerde olan şeylerdir" diye konuştu.

Salıcı'nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Farklı siyasi partiler ortak noktada buluşmaya çalışıyor. Buna bir tarih koymak. Tarih önümüzde bir engel olabilir. Hızlı bir şekilde ama toplumu tatmin edecek şekilde sonuçlanmalı.

İçeriğe girmeden şunu ifade etmek mümkün, iyi niyetli bir çaba var. Yerel seçimlerde doğru bir işbirliği ile daha özgürlükçü yerel yönetimlerle daha iyi bir Türkiye'ye gidebileceğimiz kanaatindeyiz.

Eğer mesele isim konuşmaya kaldıysa isimler üzerinde herkesin farklı değerlendirmesi olabilir. İsim değerlendirmesinden öte yerel seçim sürecinin kendi dinamikleriyle gerçekleşmesini bekliyoruz. Sandıkta ittifak masa başında bazı şeyleri konuşarak olmaz. Üzerinde müzakere ettiğimiz şeylerin vatandaşın nezdinde de karşılığı olması lazım. İsimlerle meşgul olmaktansa başarıya ulaşmayı ümit ediyoruz.

Görüşmelerin içeriğini söylemek doğru olmaz. İsimleri de konuşmayalım. Olumlu bir sonuç alındığında veya olumsuz öyle bir durumda sizden saklamayacağız. Hızlı bir şekilde açıklanacaktır. Seçim süreciyle ilgili yapılması gereken başka zorunlu görevler de olduğu için bu konunun bir kenara kaldırılmasını sizlerden gizlemeyeceğiz. Net bir takvim ortaya koymak yanlış olur."