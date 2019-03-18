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Seda Öğretir: Bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü...



Kemal Kılıçdaroğlu: 18 Mart aslında bir ulusun dirilişi, egemen güçlere karşı savaşması, bağımsızlığını koruması bir özgürlük savaşıdır. Ben 18 Mart'ı aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı’nın bir ön sözü olarak görüyorum. Mustafa Kemal’in kendisini ilk gösterdiği savaşlardan birisidir. Galip geldiğinde İstanbul kurtulmuştur. Ama üzülerek ifade edelim sadece 3 yıl sonra aynı güçler tek bir mermi atmadan Dolmabahçe’nin önünde demirlemişlerdir. O zaman Salih Bozok Atatürk’e der ki, ‘Düşman gemileri var’, ‘Meraklanma geldikleri gibi gideceklerdir’ demiş. O açıdan 18 Mart’ı deniz zaferi olarak anıyoruz ama Şehitler Günü olarak da 18 Mart’ı kutluyoruz. Çanakkale’nin her karışında şehitlerimizin kanı var, acıları var, gözyaşları var. Gerçekten de insanlık tarihi açısından yazılan güçlü bir destan var. Orada şehitler dışında düşman askerleri de yatıyor. O dönem düşman olarak gördüğümüz emperyal güçlerin askerleri de yatıyor. Onlarda her yıl geliyor kendi atalarının öldüğü topraklarda babalarını, dedelerini anıyorlar. Mustafa Kemal o annelere, babalara seslenerek, ‘Burada ölen çocuklarınız bizim evlatlarımız’ demiştir. Güzel bir insanlık dersidir bu. Hiç kimseyi ötekileştirmeden kendi düşmanının mezarına bile sahip çıkmak öbür ülkelerin yurttaşlarına bu ülke halkının gösterdiği büyük bir sevecenliktir. Öyle bakmak lazım.



Ahmed Arpat: Seçim meydanlarında kampanyanızdan yansıyanlara baktığınızda yola çıkarken düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, planladığınız kampanyayı yürütebiliyor musunuz?



Kemal Kılıçdaroğlu: Yürütüyoruz. Belediye başkanı adayı arkadaşlarımız neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar. Ben de elimden geldiği kadar çalışıyorum çaba gösteriyorum. Elbette oturttuğumuz bir strateji var. Ana unsurları; mutfakta yangın var, işsizlik var, ekonomide ciddi bir kriz var. Biz bunu esas alarak sadece çalışmalarımızı büyük ölçüde bu çerçevede götürüyoruz. Sadece sorunu dillendirmek değil sorunu nasıl aşacağımızı da meydanlarda, özel toplantılarda anlatmaya çalışıyoruz. Bizim stratejimiz diğer partilerden farklı. Bir iki ayaklı bir seçim çalışması yapıyoruz. Bir, STK’lar, kanaat önderleri, meslek kuruluşlarının başkanları, muhtarlar bunlarla küçük toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar bizim için çok önemli. Miting meydanlarına söyleyemediğimiz teknik bazı açıklamaları, ekonomik pek çok veriyi burada onlarla konuşarak karşılıklı düşüncelerimizi paylaşarak dillendiriyoruz. Bu toplantılarda önemli olan biz sorunu görüyoruz onlar da sorunu yaşıyorlar ama bu sorunu nasıl aşabiliriz. Biz bunu anlattığımız zaman karşılıklı güven ilişkisi doğuyor. İkincisi, mitingler zaten. Büyük öyle şatafatlı mitingler değil daha çok belediye başkanlarımızın olmadığı ama belediye başkanlığını alabileceğimiz yerlerde ağırlıklı olarak miting yapıyoruz. Bir şehirde bazen 4-5 miting, geçen gün İzmir’de 7 veya 8 mitingler yaptık. Diğer partiler gibi vatandaşları bir araya toparlayıp benim ayağıma gelin değil biz doğrudan doğruya vatandaşın ayağına gidiyoruz, onlarla oturup konuşuyoruz.

Ahmed Arpat: Peki bu kapalı küçük salon toplantıları seçmene ulaşabiliyor mu?



Kemal Kılıçdaroğlu: O kişiler tabii kanaat önderi ve pek çok kişiyle ilişki kuruyorlar. Bunlarla oturup konuştuğunuz zama, onların kendi doğal çevrelerine ulaşıyor. O çevreler içinde elbette ekonomi konuşulurken bizim görüşümüzün de dile getirileceğini düşünüyoruz. Onlara ben şunu da söylüyorum, ‘Siyasetçi olarak benim sorumluluğum var ben bunu biliyorum. Ama ticaret odası başkanı olarak, muhtar olarak, sanayi odası, esnaf odası başkanı olarak onların da sorumluluğu var’. Benim düşüncelerim yüzde yüz doğru olmayabilir, eksik olabilir ama konuşulurken karşılıklı düşüncelerimizi paylaşıyoruz ve sonuçta benim olaylara ne kadar sağlıklı baktığımızı, çözümleri ne kadar sağlıklı ürettiğimizi görüyorlar. Tabii bunlar değişik mekanlarda bizden bağımsız olarak anlatılır diye düşünüyoruz. Seçim stratejimiz açısından bütün mitinglerde önce belediye başkanı konuşuyor. Belediye başkanı neyi vadediyor vatandaşlara çıkıyor konuşuyor, sonra ben konuşuyorum. Dolayısıyla belediye başkanı seçilmek istediği belediyede neleri yapmak istediğini, belediye bize ait değilse eleştirmiyor ama eksiklikleri tamamlama veya yeni hedefleri neyse aktarıyor. Sonra ben kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Başka partilerde olmayan bir uygulama bizim uygulamamız.



Seda Öğretir: İktidarla tartışmak yerine biz kendi gündemimizi yaratacağız demiştiniz ama bazen Türkiye’nin, bazen dünyanın gündemi buna çok izin vermeyebiliyor. Örneğin Yeni Zelanda’daki terör saldırısından sonra yaptığınız bir açıklama iktidar cenahı tarafından sert eleştirildi. Tam olarak, ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farkı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor neden benim ülkemde terör var’ demiştiniz.



Kemal Kılıçdaroğlu: O açıklamanın bir öncesini de okuyabilir misiniz? O bir bütün. Yeni Zelanda’daki terör olayını kınadım. Kınanması gerekiyor, lanetlenmesi gerekiyor. Sadece İslam dünyasının değil Hristiyan dünyasının da lanetlemesi gerekiyor. Asıl olan bu teröristin yetiştiği atmosferin nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Bir makinalı terörist içeriye giriyor. Önceden programlı, kameraya alıyor bütün dünyanın izlemesini istiyor vesaire. Batısı, doğusu İslam, Hristiyan dünyası neyse dikkate alarak bu atmosferin önlenmesi için ortak çaba harcamak durumundayız. Bu söyleniyor. Oradan bir cümle çıkarıyor Erdoğan işte Kılıçdaroğlu şunu şunu söyledi diye. Eğer yayınlayacaksanız orada benim konuşmamın tamamını yayınlamıyorsunuz. 5 dakika bile sürmüyor. Erdoğan’ın vatandaşa söyleyeceği bir şey yok. İşsizlik desen 8 milyona yaklaşıyor, ekonomi dese mutfaklarda yangın var, enflasyon almış başını gidiyor, zam dese zamlar var, çiftçinin durumu felaket, esnaf doğru dürüst siftah yapamıyor. Erdoğan’ın tek konusu benim. Bay Kemal sadece ve sadece vatandaşın derdini dile getirdi. Bundan rahatsız. Rahatsız olduğunu biliyorum ama birisinin bu ülkenin sorunlarını dillendirmesi lazım. Bir kişi çıkıyor TBMM’nin duvarının dibinde işsiz olduğu için kendini yakıyor. Birisi geliyor TBMM’nin çatısına çıkarak ben işsizim diyor, intihar edeceğim diyor. 17 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten bir insan nasıl oldu da 17 yıl sonra 82 milyonu soğan kuyruğuna soktu. Kızıyor buna niye hatırlatıyorsun diye. Ben ona geçen yılın Ağustos ayında bu krizden nasıl çıkılacağını 13 madde halinde hatırlattım. Çünkü ben ülkemi seviyorum. 13 maddeyi açıklarken de hiç iktidar eleştirisi yapmadım. Kılıçdaroğlu 13 madde açıkladı 5.madde yanlıştır, şu madde yanlıştır ya da şunların da olması lazımdır deseydi ben razıydım. Ama kalktı yine bizi teröristlikle suçladı. Buyur çöz. Mümkün değil çözemez. Ekonomi nedir bilmiyor. Siz Türkiye ekonomisini damadınıza teslim ederseniz sonra ben ülkeyi yönetiyorum diyorsunuz. Ülke kaosa doğru gidiyor. Türkiye freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Yeni Zelanda'daki olayı kınadım, lanetledim. Bu olayı hangi atmosferin oluşturduğuna bakılmalı. Bu atmosfer dünyada sonlandırılmalı. Konu iç politikada kullanılacak bir malzeme değil. Canlı yayın görüntüleri mitingte gösterilmemeli.



(HDP Eşbaşkanı'nın açıklaması) Bir eşbaşkan açıklama yapmış, bizi ilgilendirmez. Biz her partinin oylarını istiyoruz. Bu yüzden biz sandıkta ittifak dedik. CHP oy kullanacak her partinin oyuna taliptir. Hiçbir vatandaşın oyu bir partinin ipoteğinde değil.Kimlik üzerinden politika yapılamaz.

(Antalya Kepez'de tartışılan adaylık) Bu adam suçluysa, tutuklasınlar. Adam gelmiş CHP'de hizmet etmek istiyorum demiş, olamaz mı? Bir suçu varsa yargılasınlar bu ülkenin adaleti var.

(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) Saygın dedikleri işadamı tacizci ve şizofren çıktı. Bunları hiç ciddiye almadım ki.

Demokrasiye inanan seçmen sandığa gitmeli. Son iki haftada kritik illere ağırlık vereceğiz.

Bizim belediyelerimizin olduğu yerde huzur vardır.

(Battal İlgezdi'nin eleştirileri) Biz de zaman zaman öz eleştiri yapıyoruz. Ben de bazen vatandaşlarla oturup konuşurken oyumuz niye düşük, kabahat sizde değil bizdedir dedik. Geçmişte çözüm üretme konusunda yeterli değildik ama şimdi her konuda çözüm üreten tek partiyiz.