CHP MYK toplandı

CHP Genel Merkezi'ndeki Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.45'te başladı.



Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK toplantısında, bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.



Özel'in, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konulara ilişkin MYK üyelerine bilgilendirme yapması bekleniyor.

