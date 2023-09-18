Çıldır Gölü’nde alg patlaması

Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi - yeşil algleri yüzeye çıkarıyor.



Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nde de suyun rengi yeşile döndü.



Göldeki alg patlamasını görüntüleyen bölgeden vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığı, su azaldıkça renginin de yeşil olduğunu söyledi.

Alg patlaması nedir, ne demek? Alg patlaması neden olur? Haberi Görüntüle Çıldır Gölü’nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı.



Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle ağlarını tekneye çekmekte güçlük yaşadı.



Geçim kaynağı balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklarını söylediler.