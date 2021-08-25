Çilingiri beklemedi canından oldu

Erzurum'da anahtarını içeride unuttuğu dairesine üst kattaki komşusunun balkonundan iple inmeye çalışan emekli öğretmen 3’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti.

Palandöken ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Reşat Coşkun, 2'nci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Bir ay önce emekli olan Coşkun, haber verdiği çilingiri beklemeden üst kattaki komşusuna çıktı.

Reşat Coşkun, beline bağladığı halatla balkondan, kendi evinin balkonuna inmek için aşağı sarktı. Bu sırada halat açılınca Coşkun, 3’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi

Coşkun'un öldüğünü belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

