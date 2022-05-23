Cinayet gibi kaza: Alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da 2 çocuk annesi bir kadın, çöp atmak için dışarı çıktığı sırada, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.47'de Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri önündeki yolda yaşandı.

Sosyal tesiste temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki İlknur Saime Demirrenk, mesaisinin bitimine 10 dakika kala çöp atmaya çıktı.

Elinde çöplerle iş yerinden çıkan Demirrenk, çöp konteynerine doğru yürüdü. O esnada hızlı şekilde geldiği görülen sürücü Demirrenk'e çarparak çöp konteyneri ile birlikte metrelerce sürükledi.

Demirrenk ailesi...

Ağır yaralanan Demirrenk, Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.



Demirrenk, hastanede hayatını kaybetti, aile ise Kumburgaz Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenilirken tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



İlknur Saime Demirrenk (48)

"SADECE KARŞIYA GEÇİP ÇÖP ATACAKTI"



Yurtdışında makine mühendisi olarak görev yapan 28 yaşındaki oğlu Deniz Demirrenk, dün Türkiye'ye geldi.



EMEKLİ OLMASINA 2 AY KALMIŞTI



Annesini göremeden ölüm haberi aldığını belirten Demirrenk, "Emekli olmasına 2 ay kalmıştı. 'Emekliliğimi tamamlayayım' diyordu hep. 24.00'te mesaisi bitiyordu, saat 23.47'de bu kaza oldu. Sadece karşıya geçip çöp atacaktı. Geri dönüp servise binecekti. Hız sınırının düşük olduğu yerde çok hızlı gelen araç çarpmış. Sarhoş bir şekilde gelip gece çarpmış, en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz. Ben yurt dışındaydım, dün sabah geldim, gece bu haberle uyandım. O sırada hastaneye kaldırmışlardı, ben yetişene kadar zaten hayatını kaybetti" dedi.