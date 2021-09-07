Kamyondan fırlayan tekerlek çocuğunu bekleyen anneyi öldürdü

Antalya'da okul servisinden inecek çocuğunu bekleyen 37 yaşındaki kadın, bir kamyondan fırlayan lastiğin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olaydan sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü ile, kamyona lastiği takan iş yeri çalışanları ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre kazada Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan kamyonun lastiği yerinden fırladı. Fırlayan lastik yol kenarında bir komşusuyla birlikte okuldan servisle gelecek çocuklarını bekleyen Cezayir asıllı üç çocuk annesi Lamia Abed isimli kadına çarptı.



SERVİSİN GELMESİNE 15 DAKİKA VARDI



Servisin mahalleye girmemesi nedeniyle her gün aynı yerde çocuğunu bekleyen ve servisin gelmesine 15 dakika kala fırlayan lastiğin çarptığı talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kazada yaşamını yitiren Cezayir asıllı Lamia Abed’in cenazesi jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



10 KİLOMETRE SONRA İKİNCİ KAZA



İlk kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağından geldi. Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşanmasına neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kazaya şahit olan bir vatandaş, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde gitmekte olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin ikisinin de yerinde olmadığını söyledi.



Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kamyonun şoförü İbrahim Taşan, jandarmaya teslim oldu.



KAMYONUN ŞOFÖRÜ: LASTİKLERİ YOLA ÇIKMADAN YENİLEDİM



Taşan, lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa’da yenilediğini belirterek, lastiklerin çıktığını fark etmediğini, lastiği değiştirenlerin bijonları sıkmamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.



'TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME' SUÇU



Gazipaşa’da JASAT tarafından gözaltına alınan F.H. ilk ifadesinde kendisinin lastik takmadığını, personelinin yaptığını belirtmesi üzerine iş yerinde çalışan N.B. ve Y.Ö.’de gözaltına alındı. Manavgat’a getirilen şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünün ardından ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan adliyeye sevk edildi.