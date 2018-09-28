Muğla Ortaca Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, ilçe pazar yerinde sokak hayvanları yararına ikinci el standı açtı.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi Hasan Arslanboğa, sokak hayvanlarına yardım için açtıkları stantta ikinci el eşya satışı yaptıklarını söyledi.

Arslanboğa, “Vatandaşların yardımını bekliyoruz. Elde edeceğimiz geliri Hayvan Dostları Derneği’ne (HAYDOS) bağışlayacağız. Standı açmamızda Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün hanım bize çok yardımcı oldu. İlçe genelindeki öğrencilerin gönderdiği kitap, bere, atkı, elbise, oyuncak gibi ürünlerin satışını yapıyoruz” diye konuştu.

Hayvanların korunmasına destek olmak istediklerini vurgulayan Elif Almina Şenyiğit, “ikinci el ürünleri satışa sunduk. Tüm geliri HAYDOS’a bağışlayacağız. Sokak hayvanlarının korunmasını istiyoruz, buna dikkat çekmek amacındayız. Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Böyle bir proje yapmamızı sağladığı için Nilgün hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.