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Çoğunluğu muvazzaf asker 40 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 40 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi! 

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık çalışma kapsamında 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 40 şüpheli yakalandı. İlk gelen bilgi gözaltına alınanların sayısının 27 olduğu yönündeydi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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