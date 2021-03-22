'Çok yüksek riskli' Trabzon'da 836 noktada karantina

Çok yüksek riskli iller kategorisindeki Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı 836’ya ulaştı

DHA 22.03.2021 - 22:53

'Çok yüksek riskli' Trabzon'da 836 noktada karantina

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Trabzon’da corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nufusta görülen corona virüs vaka sayısına göre, ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Trabzon’da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor.

Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor.

Trabzon Valiliğince vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.

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