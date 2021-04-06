Corona virüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüs salgını nedeniyle yapılan aşılama sürecinde ikinci gruba geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ve bazı risk grubundaki vatandaşların, öncelikli aşı için sisteme tanımlandığını açıklamıştı.

Böylece uzun süredir merak edilen 60 yaş üstü aşılama da başlamış oldu.

Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?



AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilecekler.

Ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

BAKAN KOCA YENİ ÖNCELİK SIRASINA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı programında bir sonraki gruba geçildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."

"Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

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