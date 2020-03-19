Corona virüs ev ilanlarına da sıçradı

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs yaşamın her alanında etkisini gösteriyor. Uçuşlar durdu, sınır kapıları kapandı, eğitime ara verildi, firmalar evde çalışma modeline geçmeye başladı. İnsanları endişelendiren küresel salgın hayatımızda öyle etkili oldu ki gayrimenkul ilanlarını dahi etkiledi.



Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz’ün haberine göre, özellikle son 2 haftada yayınlanan ev ve arsa ilanlarda corona virüs vurgusu yapılması dikkat çekti. Kimi ilanlarda alıcı ya da kiracılara 'güvendesiniz' vurgusu yapılırken kimi zaman 'Corona virüs geçirmeyen ev' gibi tanımlarla işin dozu da kaçtı.



İŞTE O İLANLAR



Türkiye'nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:



-Corona virüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi



-Corona viruse karşı emniyette olacağınız müstakil ev



-Coronadan dezenfekte edilmiş stüdyo daire



-Corona virüsten izole, huzurlu ve steril



-Corona virüs geçirmeyen daire



-Corona virüsten kaçmak için en iyi fırsat



-Üreticiden arsanıza coronadan uzak prefabrik ev



-Corona virüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev



-Corona virüs geldi fiyat düştü



-Corona bu eve giremez



-Anti korona, full dezenfekte



YÜZDE 40 ARTIŞ



Gayrimenkul sektöründeki isimler ise gayrimenkulde talepleri değiştiren sürecin depremle başladığını, corona virüsün de bu süreçte etkili olduğunu dile getiriyor. Kalabalık siteler yerine müstakil evlerin, şehrin merkezi yerine de şehir dışı lokasyonların öne çıktığı belirtiliyor. Sadece müstakil evlere değil aynı zamanda şehir dışındaki arazilere de ilgi olduğunu belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş "Sadece son bir aya baktığımızda, online platformlanmızda arazi aramalarının yüzde 40'a yakın artmış durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca yaptığımız detaylı araştırmalarda, eskiden daha çok şehir içindeki yatırım fırsatlarına odaklanan genç profesyonellerin İstanbul çevresinin yanı sıra Muğla, Çanakkale ve Tekirdağ çevresine odaklandıklarını görüyoruz" dedi.



ALICI ŞEHİR DIŞINA YÖNELDİ



Türkiye pazarında, tüketicilerin yaşanan gelişmelere anlık tepkiler verebildiğini ifade eden ERA Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur ise, "Corona ilk olarak Çin'de ortaya çıktığında çok bir hareket hissetmesek de özellikle Avrupa'ya yayılmasından sonra şehir dışındaki gayrimenkullere karşı eskisine göre çok daha yüksek bir talep gözlemliyoruz. Danışmanlarımız, yatırımcılarla yaptıkları birebir görüşmelerde de bunun geri bildirimlerini bizlere iletiyor. Hatta birkaç ay önce şehir içinde yatırım yapmak isteyenler bu haberlerin de etkisiyle aramalarını şehir dışına kaydırmış durumda. İstanbul özelinde bakarsak, Çekmeköy, Şile, Ömerli ve Arnavutköy bölgeleri bu anlamda öne çıkan yerler arasında" şeklinde konuştu.

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