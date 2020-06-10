Corona virüs korkusuyla sokağa salınan evcil hayvan sayısı 20 kat arttı

Corona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sokak hayvanlarından da virüsün bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliliği sebebiyle sokaklara terk edilen evcil hayvan sayısında ciddi bir artış yaşandı. Büyükçekmece ilçesinde normal dönemde 3 ayda 10-20 arasında canlı hayvan sokakta bulunup getirilirken bu dönemde sayı yaklaşık 20 kat artarak 258 hayvan çıktı.



Sokak ortamına alışkın olmayan evcil hayvanların sokaklarda karşılaştığı tehlikelerin hayatlarını kaybetme pahasına olacağını vurgulayan Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Gül Kalkan, hayvanların sokağa bırakılmaması gerektiğini vurguladı.



“SOKAĞA BIRAKILAN HAYVAN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ VAR”



Kalkan, pandemi sürecinde sokağa bırakılan hayvan sayısında artış olduğunu vurgulayarak, ”Corona öncesi,3 aylık dönemde sokağa bırakılan evcil hayvan sayısı 10 ile 20 arasında değişirken, corona döneminde bu sayı 250-260’a kadar ulaştı. Bu sayı sadece Büyükçekmece ilçesine ait. Sokağa bırakılan hayvan sayısında ciddi bir artış var. Bu hayvanların hemen hemen hepsi, sahipli olduğunu düşündüğümüz tasmalı evcil hayvanlar. Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri olarak biz kendi ilçemizde bulunan bu hayvanları hemen tedavi altına alarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak destek sağlıyoruz. Ne yazık ki bu hayvanların doğal ortamları ev olduğu için sokaktaki tehlikelere karşı koyamıyorlar. Sokak ortamında insanlardan veya evcil olmayan hayvanlardan gelen saldırılardan çok kolay etkilenip hem fiziken hem ruhsal olarak yaralanabiliyorlar. Biz burada gerekli tedavilerin ardından imkanlar dahilinde bu hayvanları sahiplendirerek yeni bir yuvaya da kavuşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

VİDEO: CORONA VİRÜS EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI? (VETERİNERLER YANITLADI)