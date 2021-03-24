Corona virüslü pazarcı tezgah başında yakalandı

Samsun'da corona virüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı.

DHA 24.03.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 16:39

Corona virüslü pazarcı tezgah başında yakalandı

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Samsun'da corona virüs testi pozitif çıkan 48 yaşındaki E.A., zabıta ekipleri tarafından pazarda tezgah başında satış yaparken yakalandı. 

Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı. E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu.

E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi. Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının corona virüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı.

Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

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