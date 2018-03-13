Çorum'da yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarptı

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Çorum'da yolcu otobüs faciası yaşandı...



İstanbul'dan Tokat'a giden İmparator Turizm firmasına ait 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde park halindeki çelik yüklü bir TIR'a arkadan çarptı.



Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle otobüste yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin Çorum Valiliği'nden bir açıklama geldi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, saat 05.35 sıralarında İstanbul-Samsun D 100-16 karayolunun Tosya-Osmancık 27. kilometresinde arıza nedeniyle gerekli tedbirleri alarak emniyet şeridine çekilen tıra, İstanbul'dan Tokat istikametine giden bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı belirtildi.

Kazada yaralanan 21 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Maalesef kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

"ÖLÜ SAYISI 14'E ÇIKABİLİR"



Kaza yerinde incelemede bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise gazetecilere, "Şu ana kadar araçta 11 ceset tespit edildi, 10'u morga gönderildi, biri çıkarılmak üzere. Yine bir ceset olduğunu değerlendirdiğimiz ama henüz tam tespit yapamadığımız bir doku parçası daha var. Onu da sayarsak 12 olmasını muhtemel görüyoruz fakat yolcu sayısı 35 olarak bildirildiği, bizim de 21 yaralımız olduğu için ölü sayısının 14'e kadar çıkma ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"PATLAMA SESİ GELDİ, TÜM CAMLAR KIRILDI"



Kazadan bebeğiyle kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı yolculardan Emine Güngör, kaza sırasında herkesin uyuduğunu belirterek, "Bütün herkes uyuyordu araçta. Bir tek ben uyumuyordum, çocuğumla ilgileniyordum. Sonra bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı ve otobüs sarsılmaya başladı. Sonra bir dünya insan sesiyle aracın arkası yanmaya başladı. Daha sonra bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar da yanarak can vermişler" dedi.

Öte yandan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

ON NUMARA YAĞ ŞÜPHESİ

Olay yerinde inceleme yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza sonrası yanan otobüste on numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını bildirdi.